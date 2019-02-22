Полиция изъяла деньги, которые во время акции протеста 20 февраля на станции метро «Университет» оставляли в качестве оплаты проезда.Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.
Деньги изъяты и приобщены к уголовному производству, открытому по статье «Умышленное неисполнение решения суда». Сколько денег изъято, не уточняется.
Напомним, Харьковский горсовет утвердил новые тарифы на проезд в метрополитене, трамваях и троллейбусах. С 7 февраля стоимость одной поездки в метро увеличили с 5 гривен до 8 гривен, в наземном транспорте – с 4 гривен до 6 гривен. Повышение тарифов взялся расследовать Антимонопольный комитет Украины. Активисты и общественность по-своему выразили свое отношение к подорожанию. 19 февраля Харьковский окружной административный суд приостановил действие новых тарифов в трамваях и троллейбусах. В горсовете заявили, что не смогут выполнить решение в короткие стоки, так как нужно время на подготовку. В горсовете также пояснили, что решение суда будет обжаловано. Однако готовы рассмотреть новую систему оплаты, предполагающую дифферециацию. Прокуратура Харьковской области внесла в единый реестр сведения по ч. 2 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами). Харьковский горсовет отреагировал на решение суда в свойственной ему манере.