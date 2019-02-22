Ночью неизвестные взорвали два банкомата в Харькове.

Пострадавших нет. Сумма похищенных средств устанавливается. Полиция разыскивает трех злоумышленников.Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, ЧП случилось 22 февраля в Новобоварском и Шевченковском районах. В 3:14 на проспекте Победы неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты.В 3:26 трое мужчин в масках на улице Врубеля взорвали еще один банкомат и забрали деньги. Один из злоумышленников был одет в темно-зеленый плащ. Двое других – в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный. По данным свидетеля, с места преступления злоумышленники уехали на автомобиле серого цвета.Для поиска преступников по городу ввели в действие полицейскую операцию «Сирена». В 3:50 на улице Свинаренко был обнаружен автомобиль, в котором находились элементы банковских кассет.