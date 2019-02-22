Полицейские 20 февраля задержали подозреваемого в краже агитационной металлической конструкции на площади Соборности в Богодухове.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, злоумышленником оказался 26-летний житель поселка Песочин. Гражданин признался в содеянном. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.19 февраля в Богодуховский отдел полиции поступило обращение депутата Харьковского облсовета. Он сообщил, что 12 февраля на площади Соборности в Богодухов неизвестный мужчина разобрал агитационную металлическую конструкцию одного из кандидатов на пост президента Украины. После этого злоумышленник загрузил похищенное в «Газель» и уехал.