В рамках проекта проводятся исследования по уменьшению вредных выбросов авиационных двигателей.Об этом и других проектах Рамочной Программы Европейского Союза HORIZON 2020, которые реализуются на Харьковщине, рассказали в ходе брифинга 21 февраля.
Как отметил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев, HORIZON 2020 - это Рамочная программа ЕС по исследованиям и инновациям, которая длится с 2014 до 2020 года.
– В 2015 году Украина стала ассоциированным членом Рамочной программы, что предоставило украинским участникам равноправный статус с их европейскими партнерами, а также открыло возможности влияния на формирование содержания программы, - рассказал Анатолий Бабичев.
По информации директра Департамента по повышению конкурентоспособности ХОГА Надежды Кривицкой, в рамках программы ЕС в Харьковской области к реализации проектов привлечены Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского «ХАИ» (Проекты AERO-UA, RADIAN, DiCoMi, AMBEC, ECHO, DENOX), Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина (проект TUMOCS), Национальный научный центр Харьковский физико-технический институт (проект EUROFUSION), Харьковский национальный университет им. Каразина (проект MagIC) и Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца (проект EQUAL-IST «Gender Equality Plans for Information Sciences and Technology Research Institutions»).
– Для предоставления информации о возможностях программы HORIZON 2020, консультаций потенциальных участников, помощи в поиске партнеров создана сеть национальных и региональных контактных пунктов. Они действуют преимущественно на базе университетов и научных учреждений и распределены в соответствии с различными конкурсными направлениями программы HORIZON 2020, - уточнила Надежда Кривицкая.
Одним из самых масштабных по финансированию стал проект ученых ХАИ DENOX. Он реализуется в рамках Инициативы HORIZON 2020 «Clean Sky 2».
Это крупнейшая европейская научно-исследовательская программа в области авиации, в которой принимают участие около 500 промышленных и научно-исследовательских организаций из 27 стран мира. Программа способствует развитию инноваций и технологий, позволяющих снизить уровень вредных выбросов и шума в гражданской авиации.
В ближайшие 4 года ученые ХАИ должны воплотить технологию для радикального уменьшения выбросов оксидов азота в авиационных газотурбинных двигателях. Украинские исследователи являются единственными исполнителями научно-технических работ в проекте.
– Выбросы оксидов азота отрицательно влияют на здоровье человека и состояние окружающей среды. Поэтому Европейский совет по авиационным исследованиям предлагает к 2050 году снизить такие выбросы с авиационных двигателей на 90%. Наша команда начала исследования в этой области почти 20 лет спустя. За это время мы разработали технологические решения, которые могут радикально снизить выбросы оксидов азота в авиационных газотурбинных двигателях. Но пока это проверено только теоретическими расчетами. Для успешного внедрения изобретенных методов не хватает экспериментальных проверок. Теперь они будут реализованы в проекте, - рассказал научный руководитель проекта Дмитрий Долматов.