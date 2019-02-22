В финал Национального отбора на песенный конкурс прошла MARUV – бывшая студентка НТУ «ХПИ» Анна Корсун.Об этом сообщает Медиа группа Объектив.
Как рассказали в пресс-службе вуза, Анна Корсун закончила факультет автоматики и приборостроения харьковского политеха. Свою карьеру девушка начала с создания группы «The Pringlez», которая была образована как учебный проект студентов университета.
Анна Корсун имеет творческий псевдоним – MARUV. Исполнительница с композицией «Siren song» опередила соперников в первом полуфинале Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2019 в Тель-Авиве.
Финал Национального отбора на Евровидение-2019 пройдет в субботу, 23 февраля. Начало – в 19.00. MARUV будет выступать под номером 3.