Возврат к тарифу в 5 гривен – это фактически убийство предприятия.Такое мнение высказал генеральный директор КП «Харьковский метрополитен» Вячеслав Стаматин во время ознакомления депутатов Харьковского горсовета с работой метрополитена ночью.
– Для нас тариф в 5 гривен – это фактически убийство предприятия. При возврате к прежней стоимости интервал движения поездов будет от 10 до 11 минут и далее будет увеличиваться. Это обусловлено тем, что необходимо обеспечить безопасную работу метрополитена. На сегодняшний день себестоимость затрат предприятия не покрывает даже тариф в 8 гривен. Эта сумма не включает в себя все виды работ, а только те, которые необходимы для того, чтобы метрополитен существовал и перевозки пассажиров были безопасными, сказал Вячеслав Стаматин.
По словам Стаматина, кроме ремонта и техобслуживания подвижного состава, в тариф включена заработная плата, коммунальные расходы, а также обеспечение сотрудников предприятия спецодеждой и обувью.
Напомним, Харьковский горсовет утвердил новые тарифы на проезд в метрополитене, трамваях и троллейбусах. С 7 февраля стоимость одной поездки в метро увеличили с 5 гривен до 8 гривен, в наземном транспорте – с 4 гривен до 6 гривен. Повышение тарифов взялся расследовать Антимонопольный комитет Украины. Активисты и общественность по-своему выразили свое отношение к подорожанию. 19 февраля Харьковский окружной административный суд приостановил действие новых тарифов в трамваях и троллейбусах. В горсовете заявили, что не смогут выполнить решение в короткие стоки, так как нужно время на подготовку. В горсовете также пояснили, что решение суда будет обжаловано. Однако готовы рассмотреть новую систему оплаты, предполагающую дифферециацию. Прокуратура Харьковской области внесла в единый реестр сведения по ч. 2 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами). Однако мэрия до сих пор не выполнила решения суда. Зато решением исполкома изменено предыдущее решение от 6 февраля, при это новая стоимость проезда сохранена.