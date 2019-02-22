Пивной алкоголизм имеет свои особенности и опасности. Всё дело в самом спиртном: пиво – довольно лёгкий напиток, который чаще всего ассоциируют с выходными, футболом, дружескими посиделками. За этим кроется серьёзная угроза – реальная зависимость.

Чем опасен пивной алкоголизм, каковы его признаки и причины, рассказывает материал МедикФорума.Пивной алкоголизм встречается очень часто. Это одна из самых главных и легких зависимостей во всём мире. Желание выпить после работы с друзьями бутылочку пива постепенно перерастает в походы в магазин за этим напитком каждые выходные, затем каждый день. Распространённость этого заболевания набирает обороты, поэтому важно знать, как это случается и как от пивного алкоголизма избавиться.Во-первых, многих люди непринуждённо относятся к пиву. Все считают, что оно безобидное, не приносит серьезного вреда. Но на деле это не так. Пиво – похлеще многих других алкогольных напитков.Во-вторых, способствует распространению пивного алкоголизма реклама. Многие производители позиционируют его радостно, весело и задорно. Хотя после развития зависимости так вам казаться не будет.В-третьих, общество весьма терпимо относится к пиву. Чаще всего желание его выпить не вызывает никакого осуждения. Вот в случае с водкой или виски вы чаще всего столкнётесь с негативом.И наконец, большую роль в формировании пивного алкоголизма играет сам вкус пива и тот эффект, который оно оказывает. Благодаря пиву человек успокаивается, расслабляется. Именно этим и обусловлено желание выпить бутылочку-другую после тяжелой трудовой недели. Но желание постепенно перерастает в настоящую проблему.Пивной алкоголизм – неофициальный термин. В международной классификации болезней такого диагноза не существует. Но при этом нельзя отрицать наличие такой формы зависимости. У неё есть свои особенности и опасности.В первую очередь надо сказать, что пивной алкоголизм вызывает незаметное привыкание. Сначала человек получает успокоение, ощущение отступления проблем, а затем сам оказывается в заложниках ситуации, не заметив этого. Сначала человек пьет пиво раз в неделю, затем раз в несколько дней, а потом каждый день, причём количество пива каждый раз увеличивается. И суть пивного алкоголизма заключается в том, что всякий раз находится оправдание для употребления алкоголя. Всё чаще человек испытывает тяжелое похмелье, провалы в памяти.Также злоупотребление пивом приводит к образованию соматических заболеваний. А до этого образуются психические зависимости. Также для пивных алкоголиков характерны артериальная гипертензия и поражение сердца. Оно увеличивается в размере за счёт разрастания жировой ткани, что приводит к ожирению сердца. То же самое случается и с печенью.Ещё одна особенность – отсутствие физических проявлений алкогольной зависимости, например, тремора рук, повышение артериального давления, тяжелое самочувствие. А вот психические проявления довольно обширны. Человек так жаждет выпить пива, что забывает о многих обязанностях и делах.Самое удивительное, что пивной алкоголизм стал распространяться среди подростков и молодёжи. Всё дело в доступности спиртного. А это грозит серьёзными проблемами в формировании половой системы. Достаточно 1-2 лет употребления пива, чтобы зависимость была полностью сформирована.И наконец, лечить пивной алкоголизм очень сложно. Чаще всего людей с таким диагнозом трудно убедить, что существует эта проблема. Ведь алкоголизм ассоциируется с употреблением водки, коньяка и другими крепкими алкогольными напитками.Опасность пивного алкоголизма заключается в том, что человек теряет свою свободу. Он не может жить, как раньше, всё, к чему он стремится – это пиво. Именно поэтому из-за такого алкоголизма возникают различные проблемы, даже распадаются семьи.Также пивной алкоголизм не менее опасен для здоровья, нежели другие формы алкогольной зависимости. Это грозит сердечной недостаточностью, нарушением функции печени, изменением гормонального фона. Женщины полнеют, теряя былую округлость форм, голос становится грубее, а вероятность зачать ребенка снижается. У мужчин появляется жир в области живота, молочных желез, на бедрах.Установить диагноз может, конечно, только врач. Но даже в домашних условиях можно распознать этот недуг. Так, человек начинает употреблять пиво каждый день за редким исключением. Чаще всего выпивает литр и более. Если человек сдерживается и не пьет, то настроение в такие дни у него ухудшается.Расслабиться и получить удовольствие каким-либо другим способом становится невозможно. Все мысли занимает вечер, когда вы придете домой и расслабитесь под бутылочку пива. Человек будет срывать злость на окружающих, становится раздражительным и даже агрессивным.Иногда при алкогольном опьянении изменяется настроение. Не всегда это радость, успокоение. Может развиваться желание конфликтовать.Также начинает меняться фигура человека. В первую очередь, образуется «пивной» округлый живот.По ночам человек с трудом может уснуть, мучается бессонницей, дневной сонливостью. Головные боли становятся более частыми. У мужчин снижается потенция, которое преимущественно связано с излишками жира. Он откладывается в районе живота, на печени, сердце и других органах. Жировая ткань продуцирует увеличенное количество женских половых гормонов, которые подавляют действие тестостерона.Ещё одним признаком пивного алкоголизма является желание выпить пива с самого утра. Иногда люди бросают все дела ради такого занятия.Ну и самое интересное – человек начинает отрицать наличие проблемы даже при явном её проявлении.В первую очередь поймите, что это отнюдь не безобидный алкогольный напиток. Это такой же алкоголь, как и водка, коньяк, бренди и другое крепкое спиртное.Наиболее оптимальным решением будет полное исключение алкоголя из своей жизни. Если это невозможно, то нужно решить для себя, какой дозы вам будет достаточно, и всегда придерживаться этого плана. Например, определите, что можете выпить две бутылки пива в неделю максимум и никогда в жизни не превышайте этого лимита.Найдите себе развлечение для расслабления. Самое лучшее – занятие спортом, прогулки на свежем воздухе, методы релаксации. Постарайтесь отказаться от общения с людьми, которые могут втянуть вас в эту клоаку. Лучше общаться с людьми, которые готовы сходить с вами на лыжи, каток, в бассейн, прогуляться или заняться с вами творчеством.Стремитесь к идеалу – жизни без алкоголя. Мы уверены, что у вас получится. Ведь здоровый образ жизни поможет жить без проблем.