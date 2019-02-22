У Запада нет плана Б для Украины, а Беларусь ждет украинский сценарий.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава Североатлантического альянса в 2009–2014 годах Андерс Фог Расмуссен. По мнению экс-главы НАТО, единственный путь прекратить войну в Донбассе – это развернуть миротворческую миссию с мандатом ООН.– Это даст надежность в контроле границы между РФ и Украиной до тех пор, пока ваши страны не заключат окончательное соглашение по урегулированию, – считает Андерс Фог Расмуссен. – Главная загвоздка в том, что Украина не может выполнить часть своих политических обязательств минских договоренностей (внести в Конституцию автономный статус Донбасса и провести выборы на оккупированных территориях) без введения миротворческой миссии. Эта миссия могла бы стать предохранителем от того, что РФ не обманет и не оставит свои войска в Украине. Пока не вижу возможности, как реализовать минские соглашения при такой ситуации.По словам Расмуссена, на Западе, похоже, нет плана Б, как разрешить ситуацию в Украине.– Вижу путь только через миротворческую миссию ООН. Это мое предложение. Думаю, что понадобится, как минимум 20-тысячное международное войско для того, чтобы контролировать происходящее в Донбассе.Бывший генсек НАТО не исключает, что в Беларуси будет повторен украинский сценарий.– Если эта страна не начнет реформироваться, ее ожидает такой же сценарий – с войной и аннексией, – уверен Андерс Фог Расмуссен. – Мы слышали заявления Владимира Путина, в котором он сказал, что Беларусь должна быть включена в большое русское государство, как Крымский полуостров. Президенту Беларуси Лукашенко нужно выбрать – или реформы, или постоянный гнет россиян.