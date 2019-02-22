В Харьковском следственном изоляторе 21 февраля нашли наркотики, спрятанные в конфетах.

При осмотре посылки, поступившей заключенному, сотрудники изолятора обнаружили и изъяли 5 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения и 9 сим-карт мобильных операторов, которые были спрятаны в середине конфет, сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения криминальных наказаний.Материалы дела передали в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.