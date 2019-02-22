Сотрудничество предполагается между специалистами британской учебно-тренировочной миссии операции ORBITAL, Харьковским Национальным университетом Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и Военным институтом танковых войск Национального технического университета «Харьковский Политехнический институт».Также британские военные познакомят их с ведением индивидуальных и групповых тактических действий, логистикой, тактической медициной и радиационной, химической и биологической защитой. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
По словам руководителя учебно-тренировочной миссии операции «ORBITAL» полковника Маркуса Эванса, курсы начнут работать в 2019 году.
Напомним, что направленность программы «ORBITAL» – «работа на вражеской территории».
Бойцов сухопутных частей учат устанавливать контакт с местным населением, добывать необходимые данные о террористах, брать штурмом дома, уничтожать противника и проводить «зачистку» территории условного населенного пункта.