Судя по прогнозу, весна пока решила подождать: на выходные харьковские синоптики прогнозируют ночные морозы и снег. На дорогах будет скользко.

23 февраля: переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16° мороза, днем 3-8° мороза. По городу: температура воздуха ночью 11-13° мороза, днем 5-7° мороза.24 февраля: облачная погода. Ночью без осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью 12-17° мороза, днем 0-5° мороза.25 февраля: облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.