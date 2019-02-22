"Укрзалізниця" приурочила к Международному женскому дню запуск дополнительных поездов в Харьков и другие города Украины.

Об этом сообщили на сайте публичного акционерного общества.Всего на данный момент планируется запустить 17 составов. Так, в частности, с 6 по 11 марта будет курсировать дополнительный поезд Покровск-Харьков. Из пункта отправления он будет выезжать в 09:20, а прибывать в наш город - в 14:49. В обратном направлении состав отправится в 16:35, пассажирам придется провести в дороге почти 5,5 часов. Кроме того, предусмотрен дополнительный поезд из столицы. Состав будет выезжать в 06:53, время прибытия в Харьков - 13:36, обратная дорога - с 14:03 до 22:19. Приобрести билеты на эти маршрут можно в кассах или онлайн.