Благодаря механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа, который заработал в 2018 году, в местные бюджеты Харьковской области с начала года поступило 75,3 млн грн.

В Главном управлении фискальной службы Харьковской области сообщают, что зачисление 5% рентной платы в местные бюджеты, способствует развитию местных общин, на территории которых добываются нефть и газ.В целом в Государственный бюджет Украины за январь 2019 года поступило рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата 1,4 миллиарда гривен.