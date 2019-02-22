В Харьковской облгосадминистрации состоялось заседание областной комиссии по вопросам погашения задолженности по зарплате, пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам.

Директор Департамента соцзащиты населения ХОГА Юрий Шпарага отметил, что состояние погашения задолженности по зарплате находится на личном контроле председателя ХОГА Юлии Светличной.– По состоянию на 1 февраля долги имеют 13 экономически активных предприятий в сумме 35 млн грн, а это на 7 предприятий (и на 12,7 млн грн) меньше, чем в начале года, – сказал Юрий Шпарага.Руководители ООО «Лозовской кузнечно-механический завод», КП «Жилкомсервис» Первомайского городского совета Харьковской области и ОАО «Термолайф» сообщили, что задолженность по выплате зарплаты полностью погашена.Обязались погасить задолженность по зарплате руководители ООО «Украинская литейная компания» – до 1 марта, ОАО «Харьковский электромеханический завод «Укрэлектромаш» – до 1 января 2020 года.По итогам заседания определили первоочередные меры, направленные на ликвидацию долгов. Руководителей предприятий-должников предупредили об ответственности за несвоевременную выплату зарплаты.