Российская Государственная дума планирует принять постановление о том, что афганская война была справедливой.

Согласно рассекреченным документам, новое постановление российской Государственной думы о том, что советское вторжение в Афганистан было оправданным, не имеет под собой исторической основы, — сообщает Ами Феррис-Ротман в издании The Washington Post.Кремль в 1989 году назвал афганскую войну «политической ошибкой». Теперь российские законодатели по требованию президента РФ намереваются в корне изменить это решение. В день, когда последнее подразделение советской армии было выведено из Афганистана 30 лет назад, российская Государственная дума планирует принять постановление о том, что афганская война была справедливой.Пересмотр Россией истории об афганской войне является одной из наиболее фундаментальных исторических ревизий. Это является частью политики Москвы по формированию исторического наследия, которое должно соответствовать нынешней идеологии Путина.Оправдание действий советской России происходит на фоне попыток Москвы возобновить свое влияние Афганистане. В отличие от других российских инициатив, таких как восстановление Путиным национального гимна сталинской эпохи или превращение Ивана Грозного из кровавого правителя в героического, оправдание вторжения советских войск в Афганистан является чем-то неожиданным.Совсем недавно, российский 1-й телеканал транслировал сериал «Штормовая погода», в котором афганцев изображали как «отбросов общества» в хаотичные 1990-е годы. Сериал получил восторженные отзывы.Для некоторых афганцев новое решение правительства является шоком.– Это решение является ужасным, — сказал Валерий Ширяев, который был дипломированным военным переводчиком в Афганистане.– Мои друзья-ветераны не думают, что афганская война была справедливой. Это была ужасная ошибка, — сказал он.Приблизительно 15 000 советских солдат были убиты в Афганистане. Первоначально война была тайной для советской общественности, а призывники иногда не знали о своем конечном предназначении, пока не приезжали в Афганистан. Как только тела солдат начали возвращаться домой, волна истерии охватила молодых людей и их матерей по всей стране. Когда афганцы возвращались, то они находили разваливающийся Советский Союз, который был равнодушен к их проблемам.