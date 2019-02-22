Патрульные задержали мужчину с гранатой на проспекте Академика Курчатова вечером 21 февраля.Полицейские обратили внимание на мужчину, который, увидев их, заметно занервничал.
Правоохранители решили пообщаться с прохожим и проверить, нет ли у него запрещенных предметов или веществ. В результате патрульные обнаружили у мужчины гранату типа Ф-1.
Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженного предмета на место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и взрыво-технического управления ГУНП в Харьковской области.
Теперь делом займутся следователи, сообщили в патрульной полиции Харькова.