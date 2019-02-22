Ученые заявили, что гормон любви отвечает за формирование привязанности влюбленных.У человека выделяется гормон окситоцин, который является залогом успеха любого брака и отношений, информируют «Экономические новости».
Специалисты заявили, что у человека есть ген OXTR, но у каждого он проявляется и работает по-разному. Этот ген отвечает за выработку гормона любви и регулирует его содержание в клетках. Если уровень окситоцина низкий, то у человека возникают трудности при поиске и создании отношений, а вот переизбыток влечет за собой жажду к постоянным знакомствам.
Эксперты решили провести эксперимент, участниками которого стали 79 пар. Добровольцам нужно было оценить уровень поддержки любимых в наиболее трудные периоды жизни.
Сразу после ответов специалисты проверили ген OXTR каждого испытуемого. Это дало возможность узнать истинное положение дел вне зависимости от того, какой ответ дали участники эксперимента.