В Харькове у Дворца спорта харьковчане собрались, чтобы почтить память погибших в терракте 22 февраля 2015 года.

В тот день во время шествия в честь годовщины событий Евромайдана на проспекте Маршала Жукова сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибли четверо харьковчан: Даниил Дидик, Николай Мельничук, Игорь Толмачев и Вадим Рыбальченко. В 16:30 состоится возложение цветов к памятнику погибшим во время теракта возле Дворца спорта. Память патриотов почтут минутой молчания, передает корреспондент «Вечернего Харькова» с места события.