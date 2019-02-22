Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры о возвращении государству из частной собственности 40-квартирного жилого дома.

Как рассказал первый заместитель руководителя Лозовской местной прокуратуры Эдуард Миргородский, в 2000 году недостроенную многоэтажку в селе Пятигорское Балаклейского района приобрел в собственность харьковчанин. По условиям договора купли-продажи гражданин должен был сохранить первоначальное назначение здания и ввести дом в эксплуатацию в течение 3 лет.Однако новый владелец никаких работ на объекте не проводил, поэтому условия договора не выполнил. К этому времени сооружение простояло в стадии строительства. Вместе с тем своевременное введение дома в эксплуатацию могло бы обеспечить жильем несколько десятков семей.Ввиду нарушения требований договора купли-продажи со стороны покупателя, прокуратура обратилась в суд. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, человек должен вернуть здание в собственность государства.Сейчас Балаклейским отделом Лозовской местной прокуратуры принимаются меры по реальному исполнению судебного решения.