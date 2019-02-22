За последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, уровень заболеваемости корью на Харьковщине вырос почти на 4%.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабцентра.Зарегистрировали 138 больных, среди которых 35 детей. Среди харьковчан заболели 76 человек. Также корь подхватили 17 жителей Харьковского района, 11 - Валковского, по 6 - в Дергачевском и Первомайском районах и еще 10 районах и Люботине.С начала 2019 года болезнь поразила 779 человек, среди которых 249 детей. Из общего количества прививки не сделали 515 пациентов, из 264 человек 106 были привиты один раз. В больницы госпитализировали 583 больных.Также специалисты зарегистрировали 26 вспышек кори, поразивших 130 человек. Из них 9 было в быту, еще 6 - в учебных заведениях, 9 - в больницах и еще 2 - на работе.Специалисты лабцентра характеризуют эпидемиологическую ситуацию как неблагополучную. На Харьковщине держится высокий уровень заболеваемости.