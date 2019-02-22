Родные 12-летней американской школьницы Линды Роджерс поделились душераздирающим видео того, как девочка сняла момент своей смерти на камеру.

Линда из Далласа (штат Техас) встала рано утром и решила заснять на мобильный телефон свою подготовку к конкурсу чирлидеров, информируют «Экономические новости».Девочка на видео говорит тихо, чтобы не разбудить своих родных, которые спали наверху. Делая прическу, школьница ставит камеру на режим быстрой съемки. Внезапно экран заполняют искры, и все погружается во тьму: в этот момент в доме из-за утечки бытового газа произошел мощный взрыв.Тело Линды нашли под обломками, спасти ее не удалось. Родители, бабушка и брат девочки получили серьезные травмы, но выжили, поскольку находились дальше от эпицентра взрыва. Позже под завалами нашли чудом уцелевший iPhone с трогательным видео.Мать Линды Мария Роджерс рассказала, что девочка мечтала стать врачом. Женщина не может свыкнуться с утратой даже спустя год после трагедии. Семья подала в суд на компанию, которая занимается обслуживанием газопровода, требуя миллион долларов компенсации.