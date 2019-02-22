Родные 12-летней американской школьницы Линды Роджерс поделились душераздирающим видео того, как девочка сняла момент своей смерти на камеру.Линда из Далласа (штат Техас) встала рано утром и решила заснять на мобильный телефон свою подготовку к конкурсу чирлидеров, информируют «Экономические новости».
Девочка на видео говорит тихо, чтобы не разбудить своих родных, которые спали наверху. Делая прическу, школьница ставит камеру на режим быстрой съемки. Внезапно экран заполняют искры, и все погружается во тьму: в этот момент в доме из-за утечки бытового газа произошел мощный взрыв.
Тело Линды нашли под обломками, спасти ее не удалось. Родители, бабушка и брат девочки получили серьезные травмы, но выжили, поскольку находились дальше от эпицентра взрыва. Позже под завалами нашли чудом уцелевший iPhone с трогательным видео.
Мать Линды Мария Роджерс рассказала, что девочка мечтала стать врачом. Женщина не может свыкнуться с утратой даже спустя год после трагедии. Семья подала в суд на компанию, которая занимается обслуживанием газопровода, требуя миллион долларов компенсации.