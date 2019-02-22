Киев хочет разорвать договор с Россией по Азовскому морю уже в ближайшем будущем.

Об этом сказал глава МИД Павел Климкин, информирует zik.ua – В ближайшей перспективе мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы международного арбитража, – сказал он.При этом он добавил, что если бы Киев прекратил действие соглашения ранее, то «Россия использовала бы это для ослабления юридической позиции» украинской стороны.В РФ сообщили, что в случае расторжения соглашения по Азовскому морю (Договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 г. – ред.) в первую очередь пострадает Украина. Об этом заявила представитель Росрыболовства Анджела Кизилова.По ее словам, отсутствие регулирования в Азовском море может привести к непоправимому ущербу и нанести вред водным биоресурсам.– Насколько пострадает именно Украина или мы – точно сказать не могу, для этого есть научный институт, который лучше ориентируется в местах ловли, где нерестится рыба, много зависит от того, где она отнерестится и дадут ли ей вырасти до промышленного размера. Но судя из мест добычи – украинской стороне придется хуже, чем нашей, – сказала Кизилова.Сколько бы не повторяли Россия и ее холуи мантру о «внутреннее море» – статус, по которому якобы Азовское море и Керченский пролив отрезаны от международного морского права по линии от мыса Кыз-Аул в Крыму до линии мыс Железный Рог на Таманском полуострове, это утверждение не перебьет суровой правды: Россия нарушает международное морское право, и это не может не вызвать реакцию международного сообщества. Об этом пишет в статье для DT.UA советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.