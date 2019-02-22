В течение прошлого года в рамках Программы экономического и социального развития Харьковской области были осуществлены строительство, реконструкция, капитальный ремонт 502 объектов на сумму 1267,8 млн грн.

восстановлена полностью и открыта автомобильная дорога государственного значения Р-46 Харьков – Ахтырка (81,7 км);

введены в действие три стадиона (Змиев, Великий Бурлук, Дергачи);

выполнялись работы для обеспечения ввода в эксплуатацию в начале 2019 Большой концертный зал Харьковской областной филармонии на 777 мест. В частности, устройств большую концертный зал, зал-фойе, выставочный зал, центральную входную группы и проведено благоустройство территории;

начат первый за 35 лет капитальный ремонт в Областном специализированном диспансере радиационной защиты населения;

открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Мобиль» в поселке Песочин Харьковского района. Кроме того, по состоянию на конец года, было практически завершено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Золочеве и Краснограде;

завершены первоочередные восстановительные работы, в частности, ремонт крыши и коммуникаций, реконструкция входной группы и восстановление оранжереи дворцово-паркового комплекса «Садыба» в селе Шаровка Богодуховского района.