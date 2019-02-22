Транспортный Ан-132 продемонстрировал трюки, на которые способны только спортивные или военные самолеты.

В Индии на выставке воздушных достижений украинский транспортный самолет Ан-132 показал элементы сложного пилотажа, на которые способны только спортивные или военные самолеты.

Выступление длилось семь минут. За это время самолет забрался на горку, свалился в крутое пике, сделал «бочку», потом еще одну и продемонстрировал фирменную «антоновскую» посадку по невероятно крутой глиссаде.



– Мы рады, что справились, нет никаких проблем, и у нас ощущения хорошие, — сказал пилот-испытатель ГП Антонов Богдан Загорулько.

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