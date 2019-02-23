Elysium City построят с нуля, и все здания в нем будут работать на солнечной энергии.

Об этом сообщает «Вокруг света. Украина» со ссылкой на Lonely Planet.Первый в Европе «умный» город появится в Испании уже в 2023 году. В нем будут как жилые помещения, так и туристические объекты, в частности железнодорожная станция, тематический парк в стиле Disney, футбольный стадион на 40 000 мест, несколько курортов и многое другое. А также по всему Elysium City будет доступен бесплатный Wi-Fi.По задумке разработчиков, Elysium City будет соответствовать целям ООН в области устойчивого развития. Среди них – чистая энергия, ответственное потребление, качественное образование и гендерное равенство. «Умный» город построят в два этапа недалеко от города Кастильбланко в автономии Эстремадура на юго-западе Испании.Фото: Cora AlphaПервый этап строительства, который завершится в 2023 году, предполагает возведение четырех отелей с казино, аквапарка и тематического парка в стиле Disney, скоростной железной дороги, нескольких ресторанов, торгово-развлекательных центров, поля для гольфа, стадиона и городских служб.Планируется, что в Elysium City будет до двух тысяч жилых объектов. В этих кварталах обустроят зеленые зоны с велосипедными дорожками и тропами здоровья, оснастят интеллектуальной уличной инфраструктурой на солнечных батареях, «умным» уличным освещением и цифровыми автобусными остановками.Фото: Cora AlphaНа втором этапе строительства, который завершится в 2028 году, в городе появятся новые роскошные отели, центр верховой езды и гоночная трасса «Формулы-1».Также по всему городу будут установлены «умные» киоски с расписанием общественного транспорта, прогнозом погоды и различными предупреждениями.В течение первого года работы город рассчитывает привлечь 4,5 миллиона посетителей.