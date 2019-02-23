Японская космическая станция «Хаябуса-2» совершила краткосрочную посадку на астероид Рюгу, в рамках которой собрала образцы грунта.

Как сообщает ЗН со ссылкой на сайт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), операция по сбору грунта прошла успешно.Вечером 21 февраля станция начала постепенное сближение с астероидом на скорости около 0,4 метра в секунду, начав с высоты 20 метров. На высоте 45 метров она начала двигаться вдоль поверхности к намеченной заранее точке посадки, включив лидар для определения точного расстояния до поверхности астероида, и переключилась с антенны с высоким коэффициентом усиления на антенну с низким коэффициентом усиления.Перед тем, как аппарат коснулся поверхности астероида, он выстрелил по нему пятиграммовой пулей, а затем собрал пыль и мелкие обломки грунта и поместил их в отсек для образцов. Весь этот процесс занял несколько секунд, после чего "Хаябуса-2" начала подъем на рабочую 20-километровую орбиту.Станция была запущена 3 декабря 2014 года. Ее задача - доставка образцов грунта с астероида Рюгу. По мнению исследователей, изучение химических свойств его вещества позволит ученым судить о составе протосолнечной туманности."Хаябуса-2" будет исследовать астероид примерно 1,5 года, а затем спустит на его поверхность модуль MASCOT, на котором установлены спектрометр, магнитометр, радиометр и камера. После взятия пробы грунта с поверхности Рюгу станция отправится обратно к Земле и сбросит капсулу с веществом астероида в декабре 2020 года.Ранее "Хаябуса-2" передала на Землю новые снимки астероида Рюгу. На изображениях видны группы валунов и крупная скала в северной полярной области астероида. Отмечается, что аппарат сделал снимки 18-20 июня, находясь на расстоянии 200-100 километров от поверхности небесного тела.