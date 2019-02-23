Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн сказал, что бой британца с абсолютным чемпионом в тяжелом весе Александром Усиком (16-0, 12 КО) состоится в следующем году.

Об этом сообщает ЗН.– Этот бой случится в 2020 году. Усик вернется в мае, вероятно, дебютируя в супертяжелом весе. Потенциальный соперник – Александр Поветкин. Потом он проведет еще один бой. Тогда, похоже, WBO сделает его обязательным претендентом на пояс Джошуа. Я вижу, что бой пройдет весной 2020 года, – сказал Хирн.Усик проведет следующий бой в мае, место проведения и соперник официально пока не анонсированы. Джошуа проведет защиту своих поясов от Джаррелла Миллера 1 июля в США.Напомним, в 2018 году Александр Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, поочередно одолев оппонентов в лице Майриса Бриедиса, а затем россиянина Мурата Гассиева.Также в ноябре Усик успешно защитил свои чемпионские титулы, в Манчестере одолев британца Тони Беллью.