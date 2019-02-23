Специалисты экспериментальным путем подтвердили, что переизбыток в рационе жирной пищи нарушает микрофлору кишечника, провоцируя мутации «полезных» бактерий, что может привести к диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, инсультам и другим недугам.

Самыми опасными жирными продуктами являются сосиски, магазинные соусы, выпечка, фаст фуд, бекон. К такому выводу пришли китайские ученые, передает Росбалт со ссылкой на Daily News.Эксперты отобрали 200 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет, разделили их на три группы, обеспечили равным количеством белка. Суточная потребность в жирах составляет примерно 25-30% от общего числа калорий. Однако у первой группы доля жира в общем потреблении калорий составляла 20%, у второй — 30%, третьей — 40%. Через шесть месяцев у представителей третьей группы наблюдалось наиболее значительное снижение полезных бактерий, производящих короткоцепочечные жирные кислоты, а также выросло количество микроорганизмов, характерных для больных диабетом второго типа.