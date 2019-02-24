Сотрудники NASA сняли на фото очень редкое зеленое сияние.Яркий свет напоминает дракона, который показал свои крылья, информируют Белновости.
Известно, что такое явление могли видеть жители Исландии. Астрономы заявили о том, что данное сияние было вызвано дырой в короне Солнца.
Стоит отметить то, что зеленое сияние является необычным. Оно появляется во время снижения активности Солнца.
К слову, данное явление является захватывающим и волшебным. Многие люди специально едут в те места, в которых можно увидеть северное сияние.