23 февраля в Харькове проходит «Марш злых харьковчан».Акция протеста посвящена повышению цен на проезд в метро и электротранспорте, передает корреспондент «Вечернего Харькова».
Несколько сотен человек собрались в 15.00 у здания Харьковского горсовета на площади Конституции с символикой и флагами различных общественных организаций.
От горсовета люди двинулись по центральным улицам города к гостинице National. У входа в отель активисты сложили автомобильные покрышки...
По данным полиции, за порядком на акции наблюдает 120 правоохранителей.
Напомним, Харьковский горсовет утвердил новые тарифы на проезд в метрополитене, трамваях и троллейбусах. С 7 февраля стоимость одной поездки в метро увеличили с 5 гривен до 8 гривен, в наземном транспорте – с 4 гривен до 6 гривен. Повышение тарифов взялся расследовать Антимонопольный комитет Украины. Активисты и общественность по-своему выразили свое отношение к подорожанию. 19 февраля Харьковский окружной административный суд приостановил действие новых тарифов в трамваях и троллейбусах. В горсовете заявили, что не смогут выполнить решение в короткие стоки, так как нужно время на подготовку. В горсовете также пояснили, что решение суда будет обжаловано. Однако готовы рассмотреть новую систему оплаты, предполагающую дифферециацию. Прокуратура Харьковской области внесла в единый реестр сведения по ч. 2 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами). Однако мэрия до сих пор не выполнила решения суда. Зато решением исполкома изменено предыдущее решение от 6 февраля, при это новая стоимость проезда сохранена. Руководство КП «Харьковский метрополитен» утверждат, что тариф 8 гривен – это тоже мало.