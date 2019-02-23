Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная и Посол США в Украине Мари Йованович обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Харьковской областью и Соединенными Штатами Америки.

Встреча Юлии Светличной и Мари Йованович стала второй за чуть более чем неделю, сообщает пресс-служба ХОГА . Стороны обсудили варианты расширения сотрудничества в экономической и бизнес-сферах, культуре и образовании, а также – дальнейшую реализацию совместных проектов.Внимание также уделили вопросам безопасности и обеспечению законности в ходе проходящей в Украине избирательной кампании.– Есть полное взаимопонимание относительно направлений сотрудничества, действий по развитию Харьковской области, а также обеспечению прозрачности предстоящих выборов, – подвела итоги встречи глава ХОГА.