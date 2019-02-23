УЕФА принял заявочные досье от девяти национальных ассоциаций, которые претендуют на проведение еврокубковых финалов в 2021 году.

Заявки на проведение Суперкубка УЕФА-2021 в установленный срок (до 15 февраля) наряду с харьковским стадионом «Металлист» подали: минский «Динамо», «Виндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и «Олимпийский» в Хельсинки (Финляндия). Также УЕФА принял заявки на проведение финальных матчей Лиги чемпионов (среди мужчин и женщин) и Лиги Европы.Исполком УЕФА определит принимающие города 29 мая. Дополнительно заявки принимать не будут. Будут выбирать между существующими претендентами.