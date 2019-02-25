Исследователи рассказали о результатах исследований полезных веществ, содержащихся в употребляемых человеком овощах.Оказалось, что наибольшую пользу для стабильной работы желудка приносит обычный огурец, сообщает МедикФорум.
Благотворное влияние пищи на организм человека давно всем известно, правильно подобранный рацион может существенно улучшить состояние здоровья. Некоторые продукты содержат особенно много тех или иных веществ, полезных для ряда органов и систем. Так, обычный представитель тыквенных, огурец, полезен для пищеварительной системы, употребление этого овоща улучшает функционирование желудка.
Ранее этому зеленому плоду не уделялось достаточно внимания, так как считалось, что в его составе крайне мало действительно полезных веществ. Однако сейчас медики уверены, что в огурце не только вода и минимальная польза, его употребление нормализует работу желудка. Именно этот овощ способен улучшать слизистую оболочку желудка.
Источник для МедикФорума рассказал о данных медицинских исследований, так, в огурцах выявлено высокое содержание веществ, обладающих смягчающим эффектом. Благодаря этому овощ помогает избежать раздражения слизистой оболочки и снижает воспалительные реакции желудка. Потому огурец особенно полезен во время разнообразных диет. В нем минимальное количество калорий, кроме того, огурец приводит в норму выведение токсичных веществ и жидкостей из организма через мочу. Не менее эффективен он и в борьбе с запорами, и повышенным уровнем холестерина и глюкозы.
Таким образом, выводы медиков однозначно доказывают целесообразность включение зеленого овоща в ежедневное меню, это приведет в норму работу желудка, очистит организм и защитит его от рисков возникновения многих серьезных заболеваний.