Чем опасен банальный насморк, как избавиться от постоянной заложенности носа и почему фронтиты так пугают женщин?Об этом и многом другом рассказал в интервью «Вечернему Харькову» заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии ХМАПО Григорий Гарюк.
— Григорий Иванович, опасен ли насморк? И в каких случаях стоит обращаться к врачу?
— Насморк – вовсе не банальное заболевание. Это серьезный сигнал человеку о том, что произошел сбой в сопротивляемости организма. Насморк – это внешнее проявление внутреннего состояния организма. И многие болезни, включая заболевания и верхних, и нижних дыхательных путей, как правило, начинается именно с насморка. И от того, как он развивается, зависит: будут осложнения или нет.
Если из носа течет обычная прозрачная жидкость – это еще не проблема. Но когда отделяемое начинает сгущаться, приобретать окраску (зеленоватую, желтоватую) – это значит, что вирусы проделали свою работу и теперь за дело взялись микробы. Это приводит к тому, что нарушаются вентиляционная и дренажная функции выводных отверстий передних придаточных пазух носа – двух гайморовых, решетчатой (в межглазничной области) и лобной. К сожалению, не только больные, но и врачи не всегда распознают поражение отдаленной пазухи – той, что находится у основания мозга. В этом случае из носа вообще может не быть отделяемого. А насторожить человека должно стекание жидкости по задней стенке носоглотки. Ну а поставить диагноз можно только после специального исследования.
— К каким осложнениям может привести запущенный насморк?
— В 95% случаев основным осложнением запущенного насморка являются верхнечелюстные синуситы, или так называемые гаймориты. Но с ним еще можно бороться. Но когда возникают фронтиты, то есть поражается лобная пазуха, очень часто приходится прибегать к хирургическому лечению. Этого очень боятся женщины, потому что операция может сказаться на их внешности – иногда подход к лобной пазухе бывает наружным, то есть приходится делать разрез. Из-за воспаленных лобной, гайморовых пазух и решетчатого лабиринта начинаются осложнения с глазами – нагноительные процессы в орбите…
Так что, когда у человека появляются определенные симптомы, то есть он видит, что у него не просто «водичка» бежит из носа, а есть признаки осложнений – следует срочно обращаться к врачу.
Искривленную носовую перегородку оперировать не обязательно
— Что может быть причиной постоянной заложенности носа? Как от этого избавиться?
— Причин немало, но я остановлюсь на основных. Аллергический ринит, при котором заложенность носа – первый симптом.
Вазомоторный ринит, при котором сосудистая система полости носа практически не работает. Сосуды расслабляются, но не сокращаются. Это возникает после длительного приема сосудосуживающих препаратов. Формируется так называемый медикаментозный ринит. Все это приводит к хирургическому методу лечения – с помощью лазерной вазотомии пациента можно избавить от заложенности носа. Однажды я посчитал количество рекламы сосудосуживающих средств за одну передачу, и у меня был шок: как минимум десять препаратов, которые противопоказано принимать больше трех дней! А люди сидят на них месяцами, годами, носят в карманах.
Заложенность носа может быть следствием приема некоторых медикаментов при лечении гипертонии. Многие гипертоники от этого страдают и покупают сосудосуживающие капли, которые, в свою очередь, опять-таки повышают давление. Получается замкнутый круг.
Едва ли не в 80% случаев причиной заложенности носа становится деформация носовой перегородки, из-за чего нарушается аэродинамика, то есть движение воздуха в носу. Дефект исправляется хирургическим путем.
— Обязательно ли оперировать искривленную носовую перегородку? Я слышала, что не всегда это дает положительный эффект.
— Действительно, мы боремся с врачами, которые, визуально определив искривление, настаивают на операции. Мы предложили метод риномонометрии с программным управлением, причем с такими показателями, которых еще нет в мире. Проводили исследования совместно с ХАИ и ХНУРЭ на макетах носа и придаточных пазух, чтобы выяснить, как ведут себя потоки воздуха в аэродинамической трубе. Разработанный на нашей кафедре аппарат для измерения носового дыхания демонстрировался на выставке в Стокгольме на одном из конгрессов.
— А в чем суть этого метода?
— В том, что при дыхании человека через нос мы снимаем показатели, выводим на компьютер и видим графическое изображение носового дыхания. Это очень объективный метод, который используется даже в судебной медицине. Полученный результат дает нам право говорить, что порой даже при серьезном искривлении носовой перегородки носовое дыхание не нарушено, а значит, и нет необходимости в операции.
Томографом можно исследовать не только зубы
— Какие еще новые методы появились в последнее время для диагностики лор-заболеваний?
— Эндоскопическое исследование носа, придаточных пазух, глотки, носоглотки, гортани, которое позволяет увидеть изменения – например, начинающиеся полипозные процессы в носу. Когда полипы уже появились, и их много – бороться с ними сложно, требуется хирургическое вмешательство. Эндоскопия же позволяет определить начальную стадию. Это очень важно, особенно для больных, страдающих астмой. Ведь полипы в носу – серьезное осложнение астматиков и благоприятная среда для формирования этого заболевания.
Еще одна новация, позволяющая диагностировать любые состоянии лор-органов –компьютерная томография. Сначала этот метод стали применять стоматологи. Мы провели несколько исследований и предложили компьютерщикам варианты для исследовании лор-органов. Теперь этим же томографом можно не только зубы исследовать, но и придаточные пазухи носа. Эта методика сейчас применяется во всей Украине.