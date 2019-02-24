23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019».

Freedom jazz получили 6 баллов от судей и 4 балла от зрителей;

YUKO получили 4 балла от судей и 1 балл от зрителей;

MARUV получила 5 баллов от судей и 6 баллов от зрителей;

Brunettes Shoot Blondes получили 2 балла от судей и 3 балла от зрителей;

KAZKA получили 3 балла от судей и 5 баллов от зрителей;

ANNA MARIA получили 1 балл от судей и 2 балла от зрителей.

В финале отбора соревновались шесть исполнителей: группы Freedom jazz, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, KAZKA и ANNA MARIA. Зрители и члены жюри (Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов) проголосовали за исполнителей так:Наибольшее суммарное количество голосов, 11 баллов, получила MARUV с песней Siren song. Общественный вещатель предоставил победительницы национального отбора на ознакомление договор с условиями участия в международном песенном конкурсе «Евровидение».Официальное объявление представителя от Украины на «Евровидении-2019» состоится по завершении проверки музыкантов на соответствие условиям и после подписания договора, сообщает официальной сайт конкурса.