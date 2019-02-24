Универсальные, отбеливающие, био, концентрированные, для автоматической и ручной стирки – ассортимент стиральных порошков на полках магазинов сегодня огромен.Однако далеко не всегда покупка оправдывает ожидания. Что нужно знать о стиральных порошках, чтобы сделать правильный выбор?
В этом вопросе читателям «Вечернего Харькова» помог разобраться генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко.
Любой стиральный порошок должен обязательно пройти оценку соответствия Техническому регламенту моющих средств, отмечает эксперт.
— Если оценка проведена успешно, на внешнюю поверхность упаковки или этикетку порошка наносится национальный знак соответствия техническим регламентам. Он имеет форму незамкнутого с правой стороны круга, внутри которого помещено стилизованное изображение трилистника, — подсказывает Владимир Величко. — По результатам оценки соответствия производитель или его уполномоченный представитель составляет специальный документ – декларацию о соответствии Техническому регламенту моющих средств. Без декларации соответствия моющее средство не может реализовываться на рынке, поэтому при покупке потребитель вправе потребовать ее копию у продавца. Наличие декларации соответствия говорит о безопасности моющего средства.
Решать, какой именно порошок выбрать, следует, внимательно изучив информацию о его назначении и составе.
Лучше всего для разных видов стирки приобрести отдельные порошки – для цветных вещей; вещей из шерсти, шелка и других деликатных тканей; вещей, которые нуждаются в отбеливании или выведении пятен, — советует Владимир Величко.
Универсальные стиральные порошки пригодны для стирки белого и цветного белья из разных типов тканей (кроме шелка и шерсти) с нормальной и сильной загрязненностью при любой температуре. Содержащиеся в этих средствах отбеливающие средства начинают действовать при температурах от 40 до 60°C.
Порошки, предназначенные для стирки белых тканей, содержат оптические отбеливатели на основе кислорода.
Для стирки черных и темных тканей в основном применяются жидкие средства. Они позволяют избежать белых разводов, которые нередко появляются на черном белье после порошка из-за присутствия в нем плохо растворимых в воде добавок, оседающих на одежде. Такие средства обогащены ультрамягкими ингредиентами для бережной стирки, а также имеют в своем составе фиксатор красителя для предотвращения выцветания черного цвета.
Основное назначение биопорошков – удаление пятен белкового происхождения (крови, молока, яиц и др.). Эффективно справиться с поставленной задачей позволяют энзимы (ферменты), разлагающие белок. Такие порошки рекомендуются для замачивания и стирки при температуре до 40-50 °С. Шерсть и шелк требуют аккуратного обращения и не терпят средств с энзимами.
Порошки для стирки в холодной воде необходимы для изделий из синтетических и тонких тканей. При автоматической стирке с таким порошком нагрев воды не требуется, что позволяет экономить электроэнергию.
Что обязательно должно быть указано в маркировке товара
Компоненты, из которых состоит стиральный порошок, условно можно разделить на две основные группы: поверхностно-активные вещества (ПАВ) и дополнительные вещества, или активаторы. Каждый из этих компонентов выполняет определенные функции. Давайте разбираться, какие?
— ПАВ являются основой всех синтетических моющих средств и отвечают за отделение загрязнения от ткани, — поясняет Владимир Величко. — В качестве активаторов используются энзимы (уничтожают трудно выводимые пятна белкового происхождения), отбеливающие вещества, полифосфаты (смягчают воду), а также отдушки, стабилизаторы пены и т.п. При профессионально составленной рецептуре порошка чистота ткани гарантирована.
Есть вещества, информация о которых указывается лишь в случае, если их массовая доля составляет более 0,2 % состава моющего средства. Это фосфаты, фосфонаты, анионные, катионные, амфотерные и неионогенные ПАВ, отбеливатели на основе кислорода и хлора, и т.д. При этом их наличие обозначается в диапазоне массовой доли: менее 5%; от 5% до 15%; от 15% до 30%; более 30%.
— Поскольку доказано, что фосфаты и другие соединения фосфора могут нести вред человеку и окружающей среде — их содержание в порошке ограничивается, — говорит Владимир Величко. — Так, общее содержание фосфора не должно составлять или превышать 0,5 граммов в рекомендованном количестве и/или дозировке стирального порошка для использования в основном цикле процесса стирки в жесткой воде для стандартной загрузки стиральной машины. Только после успешных испытаний моющего средства на содержание в нем фосфатов и других соединений фосфора, возможно его введение в обращение.
Данные о наличии в составе моющего средства таких составляющих веществ, как энзимы, дезинфектанты, оптические отбеливатели, отдушки, консерванты, указываются независимо от их массовой доли.
Эксперт отмечает, что состав порошка обязательно должен быть отражен в маркировке, которую производитель обязан наносить на наружную поверхность упаковки или этикетку четкими буквами, которые не смываются в течение срока годности моющего средства. Маркировка стиральных порошков также должна содержать:
— информацию о рекомендованном количестве и/или дозировке моющего средства в миллилитрах или граммах в зависимости от способа стирки, а также степени загрязненности тканей и использования воды разной жесткости (мягкой, средней и жесткой) для одного или двух циклов процесса стирки;
— при наличии мерного стаканчика – разметку по дозировке моющего средства с применением такого стаканчика в зависимости от использования воды разной жесткости.
Ну и, конечно же, маркировка должна содержать наименование и информацию о назначении моющего средства; торговую марку или торговый знак, название, местонахождение и номер телефона производителя или его уполномоченного представителя; информацию о составе; адрес, в частности электронную почта (при наличии), и номер телефона, по которым можно получить техническое описание ингредиентов; инструкцию по применению, меры безопасности и специальные оговорки согласно законодательству; массу нетто или объем; дату изготовления; срок годности; условия хранения (при необходимости).
Как выбрать способ стирки для разных тканей
В стиральной машине нельзя использовать порошок для ручной стирки. Это известно практически каждой хозяйке. Что еще нужно знать, чтобы выстиранные вещи выглядели как новенькие?
Генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» советует при стирке очень грязных вещей увеличить дозировку порошка и применять предварительное замачивание. На разных тканях одни и те же пятна могут отстирываться по-разному, что определяется природой волокна и его структурой.
Повышенная температура улучшает результат стирки, но для многих тканей (шерсти, шелка и синтетических) не приемлема, так как повышает их усадку и износ.
При стирке в стиральной машине-автомате нельзя использовать порошок для ручной стирки. В таком порошке ненормированное пенообразование, что может привести к поломке стиральной машины. А в состав порошков для автоматической стирки добавлен пеногаситель, благодаря которому образование пены сведено к минимуму.
При выборе режима стирки нужно учитывать рекомендации на ярлыке одежды, рекомендации на стиральном порошке и стиральной машине, а также опыт стирки этого изделия, особенно – линяет оно или нет.
Каким способом лучше постирать ту или иную вещь, расскажут символы на ярлыках одежды.