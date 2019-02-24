У моего малолетнего сына появилась сыпь на руках. Мама говорит, что это очень похоже на экзему. Подобные симптомы были в детстве у моего брата. Подскажите, не опасно ли это? Как проявляется болезнь?

Нина

Атопический дерматит, который раньше называли экссудативным диатезом, детской экземой, — это хроническое заболевание. В его основе лежит генетически обусловленное раздражение кожи и ее повышенная чувствительность, нарушение нормальной реакции на внешние и внутренние факторы, говорит врач-дерматовенеролог Лариса Проценко.— Обычно первые проявления атопического дерматита начинаются в детстве, но известны случаи, когда он давал о себе знать и в более позднем возрасте. У половины больных первые признаки заболевания возникают на первом году жизни, – рассказывает специалист. – Чуть реже у пациентов обнаруживают дерматит в период от одного года до пяти лет. Случаются проявления клинической картины в 30-летнем и даже в 50-летнем возрасте. По статистике к этому заболеванию более склонны мужчины.На всех стадиях атопический дерматит дает о себе знать сильным зудом и повышенной чувствительностью кожи к разным раздражителям. Нестерпимый зуд сопровождается отеками, расчесами и более крупными неприятностями.Острота проблемы обусловлена быстрым развитием хронических форм, формированием так называемого атопического марша, когда дерматит сочетается с аллергическим ринитом и бронхиальной астмой. Это приводит к снижению социальной адаптации и качества жизни.Атопический дерматит у детей может осложниться пиодермией, при которой на коже образуются гнойники – через какое-то время они подсыхают, а на их месте образуются корочки. Бактерии пиодермии вызывают повышение температуры и нарушение общего самочувствия.Еще одно из осложнений — вирусная инфекция: на коже появляются пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью. Это явление провоцирует вирус герпеса). Высыпания часто образуются на воспаленных участках, могут возникать и на здоровой коже или слизистых оболочках верхних дыхательных путей, полости рта, половых органов, глаз.Заболевание может осложниться грибковым поражением, от которого у взрослых чаще всего страдают ногти, волосистая поверхность головы и кожные складки. У детей грибок чаще всего поражает слизистую оболочку полости рта. Атопический дерматит нередко приводит к инвалидности.Чтобы не допустить рецидивов и осложнений, специалисты советуют как можно раньше обратиться к врачу-дерматовенерологу.