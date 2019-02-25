В Харьковской области на пруду в селе Студенок Изюмского района произошла трагедия – шестилетний ребенок провалился под лед, спасти его не успели.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, двое детей – мальчик и его четырехлетняя сестра, решили прогуляться по замерзшему пруду, вышли на тонкий лед, который треснул под ними. Девочка сразу же побежала звать взрослых на помощь, однако, когда ребенка вытащили из воды, было уже поздно.В полиции отметили, что семья погибшего мальчика не состояла на учете у социальных служб. Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.