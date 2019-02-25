В Харькове трамваи №23 и 26 на несколько часов изменят маршруты из-за ремонта контактной сети на Московском проспекте.

Как сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, движение трамваев по пр. Московскому, на участке от разворотного круга «Лосево» до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 10:00 до 15:00 25 февраля.На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:- трамвай №23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - пр. Московский – разворотный круг «Лосево»;- трамвай №26: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский – разворотный круг «Лосево».