Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 23 февраля около 18 часов 30 минут на пр. Науки 40/2 произошло ДТП.

По предварительной информации водитель автомобиля Toyota при перестраивании не предоставил преимущества в движении автомобилю SubaruПоследний двигался в попутном направлении по той же полосе, в которую был намерен перестраиваться водитель Toyota. В результате он столкнулся с Subaru.От удара автомобиль Subaru совершил наезд на ограждение, которое разделяет противоположные направления движения.В результате ДТП никто не пострадал.На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.Собранный материал будет передан в суд.