Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 23 февраля около 18 часов 30 минут на пр. Науки 40/2 произошло ДТП.По предварительной информации водитель автомобиля Toyota при перестраивании не предоставил преимущества в движении автомобилю Subaru
Последний двигался в попутном направлении по той же полосе, в которую был намерен перестраиваться водитель Toyota. В результате он столкнулся с Subaru.
От удара автомобиль Subaru совершил наезд на ограждение, которое разделяет противоположные направления движения.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Собранный материал будет передан в суд.