28 февраля в галерее «Мистецтво Слобожанщины» откроется выставка скульптуры Любови Якименко «Клумба».Об этом, как информирует Статус-Кво, сообщили организаторы.
Все представленные работы выполнены из разных материалов, но основные - дерево и глина. Дерево - это тот материал, который приводит в восторг от возможностей. Работая с ним, можно традиционно освобождать скульптуру от всего лишнего, а можно доращивать объем, соединять части и разделять их снова. Соответственно, в скульптуре они взаимно дополняют друг друга, что создает эффект трансформации формы в какую скульптурную картину. Глина - сакральний для скульптуры материал, в котором ценный непосредственное прикосновение, отпечаток. Она сама дает повод к созданию формы, которую может дополнить цвет.
Выставка будет работать до 16 марта.