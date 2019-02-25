Исследователи склоняются к версии, что полоски спасают зебру от укусов насекомых.

Вопрос о функциях полосок на шкуре зебры был источником научного интереса на протяжении более 150 лет и породил множество гипотез, включая камуфляж, передачу сигналов другим зебрам, терморегуляцию и предотвращение укусов мух. По современным данным, только одна гипотеза подтверждается. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».Камуфляж отпадает, потому что эксперименты показали: на большом расстоянии хищники вообще не видят полосок зебры, зато отлично видят контуры животного. В социальном плане полоски не дают никаких преимуществ: зебры общаются и ухаживают друг за другом не больше, чем лошади без полосок. Инфракрасное фотографирование показало, что и терморегуляция у зебр не лучше, чем у лошадей.Остается одна гипотеза: полоски возникли в ходе эволюции, чтобы предотвращать укусы насекомых. Недавнее исследование международной группы зоологов, опубликованное в журнале Plos, подтвердило эту версию.Биологи исследовали поведение слепней (конских мух) в отношении зебр и обычных лошадей разного окраса, живущих на лошадиной ферме в Великобритании.Наблюдения показали, что слепни садились на шкуру зебр реже, чем на шкуру других лошадей, хотя вились вокруг животных одинаково активно. Когда на лошадей надели полосаты попоны, результат получился таким же: мухам не нравились полоски, но на однотонные головы лошадей они садились с прежним энтузиазмом.Видеозаписи продемонстрировали, что мухи летели к полосатым животным с такой же скоростью, как и к однотонным, но сразу улетали, едва коснувшись шкуры, тогда как на однотонной шкуре приземлялись и старались укусить. Однако почему именно слепней отпугивают полоски, пока неясно — этот механизм биологам предстоит исследовать.Кроме того, у зебр оказалась более эффективная тактика борьбы с мухами: они били себя хвостами и внезапно убегали, тогда как лошади просто передергивали шкурой. В итоге слепни кусали зебр гораздо реже, чем лошадей.