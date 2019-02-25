Инцидент произошел 22 февраля на улице Дружбы Народов в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.По данным полиции, фигуранты похитили из автомобиля сумку с деньгами и банковскими картами и скрылись на Audi. Во время движения водитель транспортного средства столкнулся с KIA и Opel. Однако и это не остановило фигурантов. Мужчины, находящиеся в салоне Audi, скрылись с места аварии.Вскоре во время проверки прилегающей территории копы задержали одного из фигурантов, на которого им указали прохожие.Расследование преступления продолжается.