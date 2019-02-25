Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на территории нашей страны в последние февральские дни потеплеет, и пройдут весенние дожди.

Эксперты сообщили, что предпоследний день зимы запомнится для украинцев значительным потеплением. В западных и южных регионах воздух прогреется до 7 градусов тепла. На востоке температура будет выше 3 градусов. В этой же части страны в этот день возможны небольшие дожди.Ночью холоднее всего будет в восточных областях – возможны заморозки до 5 градусов ниже нуля. На остальной части страны в ночное время суток столбики термометров не опустятся ниже 1 градуса мороза.В столице Украины в среду, 27 февраля, днем воздух прогреется до +6. Возможны небольшие осадки в виде дождя.28 февраля погода будет почти такой же, как и 27 числа. В последний день зимы весна будет более ощутима – на западе и юге воздух прогреется до 10 градусов выше ноля, на востоке и севере – до 4 градусов. Киевляне же в четверг ощутят 7-градусное тепло.Последние зимние сутки ознаменуются в Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях дождями и мокрым снегом.