Уехал в Харьков трудоустраиваться и пропал. Родственники разыскивают 18-летнего жителя Дергачевского района Александра Осадченко.

Парень ушел из дома еще 3 февраля. Родители до сих пор не могут его найти, на связь юноша не выходит.«Парень из нормальной семьи, родители не алкоголики. Раньше так надолго из дома не уходил, в полицию мама обратилась впервые», - сообщили в Дергачевском отделе полиции.Приметы юноши: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.Был одет в серую куртку, серые джинсы, желтые ботинки, черную шапку.Все, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, могут сообщить данные в полицию по телефонам:или другим удобным способом.