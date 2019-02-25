Уехал в Харьков трудоустраиваться и пропал. Родственники разыскивают 18-летнего жителя Дергачевского района Александра Осадченко.Парень ушел из дома еще 3 февраля. Родители до сих пор не могут его найти, на связь юноша не выходит.
«Парень из нормальной семьи, родители не алкоголики. Раньше так надолго из дома не уходил, в полицию мама обратилась впервые», - сообщили в Дергачевском отделе полиции.
Приметы юноши: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.
Был одет в серую куртку, серые джинсы, желтые ботинки, черную шапку.
Все, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, могут сообщить данные в полицию по телефонам: (05763) 2-08-88, 102, или другим удобным способом.