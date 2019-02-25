Американское космическое агентство NASA поделилось планами лунного эксперимента. Специалисты намерены вскоре приступить к полномасштабному изучению земного спутника.В конце 2019 года на Луне должна стартовать серия экспериментальных проектов NASA. Их список уже обнародован на официальном ресурсе агентства, информируют «Экономические новости».
Глава NASA Джеймс Брайденстайн сообщил, что земной спутник сейчас рассматривается многими специалистами как огромный ресурсный источник. Астрономы и физики считают, что на нем можно генерировать воду и кислород. Помимо этого, сотрудники агентства уже в конце этого года намерены начать использовать Луну в качестве испытательного полигона для будущих более сложных космических миссий (например, на Марс).
В NASA сообщили, что на Луне будут внедряться следующие проекты:
— измерение лунного излучения на поверхности с помощью спектрометра,
— изучение почвенного состава,
— определение количества водорода на Луне,
— измерение количества летучих веществ в экзосфере спутника,
— оценивание магнитного поля,
— измерение плотности фотоэлектронных оболочек возле лунной поверхности,
— регистрация показателей во время спуска на спутник,
— замеры взаимодействия между двигателями аппарата и поверхностью спутника с помощью стереокамер,
— слежение за изменениями в лунной экзосфере во время «прилунения» посадочного аппарата,
— замеры скорости и территории приземления,
— установка специального маяка для определения расположения космических аппаратов.
Серия этих проектов – первый шаг к колонизации спутника. В дальнейшем NASA хочет высадить на Луну группу астронавтов. Это произойдет не раньше 2028 года.
Напомним, что в 2018 году космическое агентство определило компании, которые будут разрабатывать корабли для транспортировки аппаратов на Луну.