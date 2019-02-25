Философские размышления – в скульптуре. В галерее имени Семирадского новая экспозиция – «Эссе Хомо», что в переводе звучит как «это человек».

Харьковские скульпторы, представив свои работы, приглашают задуматься над вечными темами.Автор идеи проекта харьковский скульптор Анна Иванова говорит, что все, как это часто бывает, начиналось с одной работы. И еще несколько лет назад она не думала, что все выльется в большой проект. Но потом подключился коллега – Александр Ридный.– Начали работать над проектом, наверное, три года назад. Тема религиозная, она для многих кажется несколько старомодной. Но современная ситуация показывает, что она актуальна для всех, – говорит Анна Иванова.«Богоматерь», «Святой Христофор», «Как Бог создал землю» – названия работ говорят сами за себя. Касаясь вечных тем – добра и зла, поиска себя, ежедневного выбора, -- авторы как бы призывают людей остановиться и задуматься. Одна из работ, выполненная из дерева, посвящена истории, связанной с Герасимом Иорданским.– К Святому Герасиму пришел лев, у него была ранена лапка, лев протянул Герасиму эту лапку, Святой Герасим ее перебинтовал и вылечил. А лев остался в монастыре и везде ходил за целителем, – рассказывает Анна Иванова.В основе серии работ – «Книга всех святых». В ней каждый день связан с историей жизни святого или великомученика.– Здесь много работ, в которых речь идет о героях, о мучениках, которые ради какой-то идеи готовы были на все. И чтобы усилить как-то впечатление, использовались какие-то острые грубые ржавые штуки, ассоциативно это работает, – говорит Александр Ридный.Выставка выходит за рамки обычной экспозиции, говорит директор «ЕрмиловЦентра» Наталья Иванова. Это диалог, в который скульпторы благодаря своим работам вступают со зрителем.– И вот эта тема добра и зла – о ней, казалось бы, все сказано. Но это не так, потому что на эту тему можно еще сказать много чего. И это определенный призыв авторов, призыв к зрителю: давайте вернемся к теме человека, как он себя видит, как его видят другие. И как мы строим свое общество и отношения между людьми. Это такой обобщенный месседж выставки. Эта выставка – и вопрос, и ответ одновременно, – говорит Наталья Иванова.Поразмышлять над философскими темами в галерее им. Семирадского можно до 7 марта.