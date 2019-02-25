В первые выходные марта в Харькове пройдет юбилейная десятая «Ночь истории».

Археологические памятники не возрождаются

Казацкая элита и «большой террор»

История, которую можно рассказывать только ночью

Польский художник вернется в Харьков в своих картинах

История «Ночей»

Что приготовили организаторы для гостей так полюбившегося харьковчанам культурного мероприятия?Как рассказал автор проекта и глава оргкомитета Антон Бондарев, десятая «Ночь истории» пройдет 2-3 марта в Харьковской областной филармонии. Программа традиционно состоит из четырех блоков.— В первом блоке, который начнется 2 марта в 22.30 и продлится до полуночи, Антонина Яковлева прочитает лекцию «Хоткевич: известный и неизвестный». Об «Истоках харьковского дизайна» расскажет Александр Бойчук, а Игорь Денисенко выступит с лекцией «Правда и вымыслы о подземелье Слободской Украины». Затем всех приглашаем на музыкальный кофе-брейк с Андреем Юрьяном, — говорит Антон Бондарев.Второй блок стартует 3 марта в 00.30 лекцией одного из хедлайнеров «Ночи истории» Владимира Колоды «Земли Слобожанщины в системе международных отношений Киевской Руси».— На первый взгляд, тема необычная, — говорит археолог, кандидат исторических наук, доцент Владимир Колода. — Но если взять территорию нашей Харьковской области в древности, то ее уникальное географическое положение обусловливало очень интенсивные контакты различных этносов. По территории Харьковщины проходят степи и лесостепи, что, начиная с бронзового века, привлекало различные оседлые земледельческие народы, которые всегда стремились на юг, юго-восток — к более долгому вегетационному периоду растений, к большим урожаям, к богатым черноземам. А степные, кочевые народы всегда стремились к северо-западу, где летом степь не выгорает, где можно собирать по нескольку урожаев травы в год, выпасать скот, где есть разветвленная речная система. Все это обусловило взаимопроникновение и связь между этносами.Историк отмечает, что в современном Харькове представлено более сотни разных наций и народов, и все мы уживаемся, сосуществуем, не воюем, с добром относимся друг к другу.— Я для своей лекции выбрал период Киевской Руси и то, что в это время происходило на просторах Харьковщины, – продолжает Владимир Колода. — На начальном этапе создания Киевской Руси — конец I тысячелетия — на нашей территории существовали два больших этнических массива: славянский, который своим юго-восточным краем доходил до речки Уды, и степной мир – Хазарский каганат, потом печенеги, потом половцы, потом Золотая Орда, — который доходил своими северо-западными границами до речки Северский Донец. И вот эта близость обуславливала очень интересные отношения.В конце I тысячелетия, по словам историка, юг Восточной Европы имел три мощные силы, которые диктовали политику, культуру, религию, войны, международные отношения вокруг Черного моря. Этими силами были Византийская империя, Арабский халифат и Хазарский каганат.— И Киевская Русь, которая начала создаваться в IX столетии как государственное образование, становится четвертым игроком, постепенно вытесняя Хазарский каганат, — рассказывает Владимир Колода. — Наша территория была причастна к взаимоотношениям Руси и Византии, Руси и половцев, Руси и печенегов. Тут строилось городище, возводились валы… И все это стало предметом моего рассмотрения и нашло воплощение в моей лекции.Призвать к бережному отношению к памятникам старины – основная цель, которую преследует историк в своих выступлениях перед общественностью.— Трудно сохранять археологические памятники, поскольку они чаще всего не известны для непрофессионалов. Но они не возрождаются. И когда я вижу, как экскаваторы и лопаты вгрызаются в землю, у меня перед глазами возникает картина: человек смотрит в книгу и, не читая, вырывает страницу за страницей, — говорит Владимир Колода. — И я бы хотел, чтобы после моих лекций люди более осторожно относились к своему прошлому, чтобы мы могли его не только сохранять, но и пропагандировать. А у нас есть чем гордиться. У нас очень интересная история — еще «дохарьковская», до того, как был создан наш город.Кроме того, во втором блоке Вадим Золотарев прочтет лекцию «Исполнители «большого террора» 1937-1938 гг. на Харьковщине».— Вадим Золотарев — это известный профессионал по «большому террору», который работает в разных архивах. Это будет очень интересно, — обещает Антон Бондарев.Завершится второй блок выступлением Александра Алферова на тему «Казацкая элита Слободской Украины: лицо, род, клан. Введение в тему».— Одним из хедлайнеров Ночи истории выступит Александр Алферов, киевский гость. У него великолепная лекция по казацкой элите слободских полков. Очень радует, что на «Ночь истории» приезжают лекторы из других городов, — отметил Антон Бондарев.С двух до половины третьего ночи гостей мероприятия приглашают на очередной музыкальный кофе-брейк, на этот раз с Александром Винклером.Третий блок Ночи истории (02.30-04.00) откроется лекцией Антона Бондарева «Забытые имена блестящих слобожан». Затем выступит Андрей Парамонов с лекцией «История большой любви — река Северский Донец». А Любовь Жванко наверняка заинтересует слушателей своей историей, которую «можно рассказывать только ночью» — «Александр Ржепишевский: судьба зодчего на фоне эпохи».— У меня будут две лекции поздно ночью. Обе посвящены героям моего словаря «Выдающиеся поляки и Харьков», который осенью прошлого года увидел свет. Я три месяца работала в Кракове, собирая этот материал, — поделилась доктор исторических наук, профессор, директор Украинско-польского культурно-образовательного центра Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова Любовь Жванко.Первая лекция посвящена Александру Ивановичу Ржепишевскому, которого Любовь Жванко считает одним из самых талантливых архитекторов Харькова начала XX столетия. Созданные им здания прочно вошли в жизнь нескольких поколений харьковчан, а имя их автора для многих осталось неизвестным.— Кстати, многие харьковчане живут в его домах. Как я попала в эти дома – отдельная история, которой я хочу поделиться именно на Ночи истории. Потому что такие истории можно рассказывать только ночью – про высокого человека с бульдогом и фразой: «Заходите, женщина, ничего не бойтесь». Это большой дом на Пушкинском въезде, — рассказывает Любовь Жванко. — Женщина ничего не испугалась, зашла и увидела, какой же была квартира, в которой жил в 1915 году профессор Харьковского императорского университета.Закончится третий блок в четыре часа утра музыкальным кофе-брейком с Яковом Степным.К половине пятого утра останутся самые стойкие – и не пожалеют.Антон Бондарев поделится секретом, который не раскроют в турагентствах — «Слободская Украина. Куда бы поехать весной и летом?», Андрей Парамонов поведает о «Харьковской крепости в 1656-1767 гг.». А Любовь Жванко наверняка заинтересует слушателей трагической судьбой польского живописца, который некоторое время жил и творил в Харькове – «Художник Марьян Антони Рузамский: жизнь, как вспышка».— Это имя ничего не скажет среднестатистическому харьковчанину, как, впрочем, и моим коллегам-историкам и искусствоведам. Он четыре года жил в Харькове, тут начал писать картины, — рассказывает она. — Судьба его сложилась трагично: во Вторую мировую войну он был в Аушвице – на него написали донос. В концлагере он отказался писать портрет одного из надзирателей — тем самым перешел дорогу смерти. Помните книгу «Вор книжек», где девочка смотрит на узников концлагеря, которые идут по ее городу. Так вот Марьян Рузамский прошел эту дорогу. Под лохмотьями одежды он нес папку с рисунками, мечтая ее передать Янине Пласовой – женщине, которую любил всю жизнь. Перед смертью он передал ее пленному французу, но он тоже умер и перед смертью передал ее своему сыну. Тот возвратился в Париж, познакомился с польским адвокатом, который по стечению обстоятельств знает эту Янину Пласову...По словам Любови Жванко, 15 марта в Харькове откроется выставка картин этого художника.— Марьян Рузамский вернется в Харьков в своих картинах, причем в тех картинах, которые он писал в Харькове, — говорит она.Закроется «Ночь истории» в шесть утра 3 марта.Проект «Ночь истории Харькова» инициирован в 2016 году Антоном Бондаревым. Первое мероприятие состоялось 24-25 декабря в хабе социальной активности «Студия 42». Соорганизаторами и партнерами выступают общественная организация «День музыки», Харьковская областная филармония, правовой и бухгалтерский центр «Альфа и Омега», «Студия 42»