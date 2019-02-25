25 февраля во время рабочей поездки в Красноградский район председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная посетила местный отдел Главного управления ГСЧС Украины.

Глава ХОГА пообщалась с личным составом Красноградского районного отдела ГСЧС и передала спасателям сертификаты на необходимую оргтехнику.– Вы выбрали профессией своей жизни спасать других. Это очень благородная профессия. Ваш профессиональный путь испытывает вас на прочность каждый день. Но я знаю, что на Харьковский отряд ГСЧС могу положиться. Мы с вами прошли вместе уже несколько чрезвычайных происшествий. И каждый раз вы демонстрировали полную ответственность и безусловный профессионализм, – отметила Юлия Светличная.Она поблагодарила всех спасателей Харьковской области за спасенные ими жизни и тяжелую ежедневную работу и пожелала в жизни как можно больше чрезвычайно приятных событий.– Очень приятно сегодня констатировать, что государство наконец начинает поддерживать своих героев, своих спасителей. За последний год у вас есть пополнение автомобильной техникой – и силами района, и силами государства. Это очень важно, когда все объединяются для того, чтобы поддерживать вашу профессиональную деятельность, – подчеркнула Юлия Светличная.За последний год Красноградский районный отдел ГСЧС получил два новых пожарных автомобиля. Один из них приобрели на средства района, другой – за счет госбюджета.– Благодаря районной и областной администрациям в прошлом году был приобретен новый автомобиль на базе МАЗ, он может перевозить 9 тонн воды (до этого у нас были только ЗИЛы, емкостью каждый по 2,5 тонны). В этом году государство нам дало еще один автомобиль, – рассказал начальник Красноградского районного отдела ГСЧС Константин Мудрый. – За время независимости это первые 2 единицы современной техники, которые усилили наше подразделение. Благодаря этому подразделение быстрее и качественнее будет реагировать на чрезвычайные ситуации, а, как известно, именно от скорости прибытия на чрезвычайную ситуацию зависит и спасение человеческой жизни, и спасение имущества.Председатель Красноградской РГА Евгений Третьяков отметил, что приобретение техники для ГСЧС за счет районного бюджета – это беспрецедентный первый случай в Украине.– Когда район за свои средства покупает технику, то государство говорит на это: если вы это сделали, то мы дадим еще один автомобиль от государства. Хочу поблагодарить за поддержку Юлию Светличную и нашего Президента, которые выполняют то, что обещают, – сказал Евгений Третьяков.Во время рабочей поездки в Красноградский район Юлия Светличная также посетила несколько объектов инфраструктуры, на которых проводятся или завершены ремонтные и строительные работы, пообщалась с громадой района и провела совещание с его руководством.