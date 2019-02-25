С условиями проживания новоселов из числа внутренне перемещенных лиц ознакомилась глава ХОГА Юлия Светличная во время рабочей поездки в Красноградский район Харьковской области.

Двухэтажное здание в поселке Дослидное, где теперь размещается социальное жилье для переселенцев с востока страны, реконструировали за счет Правительства Германии (по проекту помощи ВПО «Содействие развитию социальной инфраструктуры»). Ранее в здании размещался лабораторный корпус опытной станции сельхозинститута. Однако оно долгое время пустовало. Для того, чтобы создать жилье для ВПЛ, здание полностью реконструировали, заменив крышу, окна, двери и коммуникации и проведя ремонт в будущих жилых помещениях. Сейчас здесь размещаются четыре двухкомнатные квартиры на 45 м² и влсемь однокомнатных по 26 м².– В здании 12 квартир для внутренне перемещенных лиц. Созданы хорошие условия для людей – чтобы начинать новую жизнь или немного подождать, чтобы вернуться домой, – отметила глава ХОГА Юлия Светличная.Она осмотрела новые квартиры и пообщалась с их жителями. Среди тех, кто получил новое жилье, – переселенка из Луганской области Анна Кузьмина и ее семья, в которой трое детей.– Мы очень рады, что нам дали жилье с ремонтом и даже подарили кровати и диваны для детей. У нас двухкомнатная квартира, есть кухня, ванная. До этого мы снимали дом в селе Звездное Красноградского района. Здесь нам все очень нравится, просто безумно рады, – поделилась эмоциями Анна Кузьмина.Семья Веры Дзюбенко, которая переехала в Красноградский район в июле 2014-го и сейчас работает в местной ЦРБ, вместе с новым жильем получила еще один неожиданный подарок – глава ХОГА вручила сыну Дзюбенко Мише велосипед.– Я знаю, что ты увлекаешься ездой на велосипеде. И в последнее время была такая трагедия – у тебя «увели» велосипед. Чтобы ты продолжал заниматься спортом, мы тебе сегодня передаем такого «железного коня». Если решишь заняться профессионально спортом, мы будем только рады. Нам в Харьковской области нужны успешные спортсмены, – обратилась к мальчику Юлия Светличная.Она отметила, что государство должно делать все для того, чтобы создать необходимые условия для людей, которые временно утратили собственное жилье.– Всего по области сейчас шесть объектов находятся в реконструкции благодаря поддержке международных партнеров, в том числе и по программе Правительства Германии. Уже три объекта сданы, еще три находятся в реконструкции, чтобы как можно больше людей смогли бесплатно получить жилье, – сказала руководитель области.